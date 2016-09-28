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Kültür-Sanat

'Bereketli Topraklar Üzerinde' ABD'de tez oldu

“Anadilim Türkçe olmamasına rağmen 'Bereketli Topraklar Üzerinde'deki diyalogların ne kadar gerçekçi, canlı ve şaşılacak olduğunu anladım"

28 Eylül 2016 19:46

Orhan Kemal’in 'Bereketli Topraklar Üzerinde' kitabı için ABD'deki Teksas Üniversitesi’nde tez hazırlandı.

İlerihaber’de yayımlanan habere göre, ’Teksas Üniversitesi’nden Matthew Latham Chovanec “İkincil İsyan Olarak Diyalojik Konuşma” başlığıyla hazırladığı tezinde, 1940-1950 Türkiyesi'nde kırsala giden ve oraların gerçeğini bilmeyen kişilerin yazdıkları metinlerin objektif olmadığını ve kendi perspektiflerinden metinleri kaleme aldıklarını belirterek, bu durumun Orhan Kemal’in eserlerinde farklı olduğunun altını çiziyor. Bu farkın Orhan Kemal’in karakterlerinin yaşadığı coğrafyanın diyaloglarını olduğu gibi yansıtması, bu dili roman içinde yetkin bir şekilde kullanmasıyla oluştuğu belirtiliyor.

Chovanec tezinde, Orhan Kemal'in dili ustalıkla kullanarak dönemin sosyo-ekonomik buhranını ve bunun Anadolu halkına sirayetini hiçbir etki bırakmadan tüm çıplaklığıyla anlatabilmiş olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, Orhan Kemal'in diğer yazarlar-dışarlıklı yazarlar gibi kendini işçi sınıfının sözcüsü ilan etmediğini, karakterlerin romanda kendi kendilerini anlattığını söylüyor.

Chovanec neden Orhan Kemal üzerine çalıştığını da şöyle açıklıyor:

“Anadilim Türkçe olmamasına rağmen 'Bereketli Topraklar Üzerinde'deki diyalogların ne kadar gerçekçi, canlı ve şaşılacak olduğunu anladım. Bu geçmiş dönem romanını incelerken sanki hep Çukurova’da yaşıyordum gibi hissettim. Orhan Kemal'e dair ilk defa İngilizce’de yayınlanan bir tezin üstünde benim adımın yazılmış olmasından dolayı onur duydum.” 

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Orhan KemalBereketli Topraklar ÜzerindeABDTez

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