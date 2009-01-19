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Yaşam

Berdelden kaçıp polise sığındı

Elazığ'da, evlenmek karşılığında berdel usülü teklif edilen 16-17 yaşında iki kardeş, son anda kaçarak polise sığındı.

19 Ocak 2009 02:00

Babalarının berdel usulü evlendirmek istediği T.S. ve S.S., koruma altına alındı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde babaları tarafından “berdel” usulü evlendirilmek istenen iki genç kız, ilçe emniyet amirliğine sığındı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan T.S. (16) ve S.S. (17), annelerinin hayatta olmadığını belirterek babaları Abbas S. (44) ile amcaları Mahmut S.’nin evlenmek için kendilerini “berdel” usulü evlendirmek istediklerini anlattı.
Savcılık, T.S. ve S.S.’nin devletin koruması altına alınmasına karar vererek, Abbas S. ile Mahmut S.’nin “Kişi hürriyetini kısıtlama suçlamasıyla” gözaltına alınmasını istedi. Gözaltına alınan zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üç kez evlenmiş

Baba Abbas S.’nin bugüne kadar üç evlilik yaptığı ve T.S. ile S.S.’nin anneleri öldüğü için teyzelerinin yanında kaldığı öğrenildi.
Abbas S.’nin iki çocuk sahibi olduğu ikinci eşinden boşandığı, bir süre sonra tekrar evlenerek üç çocuk sahibi daha olduğu belirlendi.
Son eşinden de bir süre önce boşanan S.’nin üç çocuğunun mahkeme kararıyla koruma altına alındığı kaydedildi.
Mahmut S.’nin de daha önce evlenip boşandığı ve iki çocuğunun Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

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