Berdelden kaçıp polise sığındı

Babalarının berdel usulü evlendirmek istediği T.S. ve S.S., koruma altına alındı
Elazığ’ın
Alacakaya ilçesinde babaları tarafından “berdel” usulü evlendirilmek
istenen iki genç kız, ilçe emniyet amirliğine sığındı. Savcılık
tarafından ifadeleri alınan T.S. (16) ve S.S. (17), annelerinin hayatta
olmadığını belirterek babaları Abbas S. (44) ile amcaları Mahmut S.’nin
evlenmek için kendilerini “berdel” usulü evlendirmek istediklerini
anlattı.
Savcılık, T.S. ve S.S.’nin devletin koruması altına alınmasına karar
vererek, Abbas S. ile Mahmut S.’nin “Kişi hürriyetini kısıtlama
suçlamasıyla” gözaltına alınmasını istedi. Gözaltına alınan zanlılar,
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Üç kez evlenmiş
Baba Abbas S.’nin bugüne kadar üç evlilik yaptığı ve T.S. ile S.S.’nin
anneleri öldüğü için teyzelerinin yanında kaldığı öğrenildi.
Abbas S.’nin iki çocuk sahibi olduğu ikinci eşinden boşandığı, bir süre
sonra tekrar evlenerek üç çocuk sahibi daha olduğu belirlendi.
Son eşinden de bir süre önce boşanan S.’nin üç çocuğunun mahkeme kararıyla koruma altına alındığı kaydedildi.
Mahmut S.’nin de daha önce evlenip boşandığı ve iki çocuğunun Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.