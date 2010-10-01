Berdel ve korku ölüm getirdi

T24

Polis anons yaptı

Yaşama döndü ama...

Gaziantep’te berdel usulüyle nişanlanan, ancak anlaşmazlık çıkınca ayrılmak zorunda kalınca bunalıma giren 22 yaşındaki Emine Akdemir, kendini iple evin tavanına astı. Babasının, ‘ölmüştür, inrirsem suç olur’ diyerek ipi kesmediği, polisin ‘ceset ipte sallanıyor’ dile anons ettiği Emine Akdemir’i sağlık ekibindeki kadın doktor yaşama dördürdü. Hastaneye kaldırılan Emine Akdemir, doktorların tüm çabasına karşın ancak bir gün yaşatılabildi.Milliyet'te yer alan habere göre;Olay, kentin Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Ailenin 7 çocuğundan 2’ncisi olan Emine Akdemir, geçen ay Şanlıurfa’da yaşayan yakını 26 yaşındaki Fethi Tilgen ile berdel usulüyle nişanlandı. Berdele göre, Emine Akdemir’in kardeşi Halil İbrahim Akdemir de müstakbel eniştesi Fethi’nin kızkardeşi Naime Tilgen ile nişanlandı.Taraflar düğün hazırlıklarına başlarken anlaşmazlık çıktı ve 19 yaşındaki Naime Tilgen ile 20 yaşındaki Halil İbrahim Akdemir evlenmekten vazgeçti. Nişanlısını seven, ancak, geçen hafta töre gereği ailesinin nişanı bozup, ‘Kızımızı da vermiyoruz’ demesi üzerine Emine Akdemir bunalıma girdi.Kendilerine ait evin yakınındaki bakkal dükkanında aile fertleriyle çalışan Emine Akdemir dün sabah evin tavanında bulunan demire bağladığı iple kendini astı. Kızının dışarı çıkmadığından şüphelenen Süleyman Akdemir içeri girmek istedi. Odaya girdiğinde kızını ipte asılı bulan Süleyman Akdemir, ‘ölmüştür, dokunursam suç olur’ diye düşünerek ipi kesmedi ve polis ile 112 Acil Servis’i aradı. Eve ilk ulaşan polis de ipi kesip Emine’yi indirmek yerine, onun intihar ettiğini anonsla merkeze bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevliler hemen ipi keserek Emine Akdemir’i indirdi. Ekipteki Dr. Serpil Güzelbey, kalp atışı durduğunu fark ettiği Akdemir’e elektroşok cihazıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonunda nabzı yeniden atmaya başlayan Emine Akdemir, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürülüp, yoğun bakım ünitesine alındı.Ancak hastanedeki doktorlarrın tüm çabasına karşın yoğun bakımda tedavi gören Emine Akdemir, bu sabah saat 09.15 sıralarında yaşamını yitirdi. Kızlarının ölümüyle Akdemir ailesinin fertleri yıkıldı. Baba Süleyman Akdemir, “Neden hemen ipi kesmedim” diye kahrolurken, yaşama dördürdüğü Emine’nin bir gün sonra öldüğünü öğrenen 112 Acil Servis ekibindeki görevliler de büyük üzüntü yaşandı.