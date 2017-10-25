'Berdel' istediğini kabul etmediği için öldürülmüş

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, geçen 5 Haziran\'da minibüsünde tabanca ve tüfekle öldürülen 49 yaşındaki Ali Çelik cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, Ali Çelik\'in, kızlarını kaçırdığı Ali Coşkun\'un \'berdel\' teklifine olumsuz yanıt verdiği için öldürüldüğü ifadeleri yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen 5 Haziran\'da Hafız Tevfik Caddesi\'nde park ettiği 27 V 9563 plakalı minibüste otururken tabanca ve tüfekle öldürülen Ali Çelik\'in ölümüyle ilgili tutuklu sanıklar Ali Coşkun ile oğulları Celalettin ve Mehmet, kardeşi Seyfettin Coşkun ve yeğeni 17 yaşındaki M.C. hakkında \'iştirak halinde tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme\' suçundan hazırlanan iddianame, 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklardan Ali Coşkun\'un kızı Meryem\'in, öldürülen Ali Çelik\'in oğlu Mehmet\'e kaçtığına yer verildi. Öldürülen Ali Çelik\'in de kızını Ali Coşkun\'un oğluna verip berdel yapılması teklifinin de yer aldığı iddianamede, Çelik\'in bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine töre bahanesiyle öldürme planları yapıldığı ifade edildi. Sanıkların Ali Çelik\'i öldürmek için iki hafta boyunca takip edip plan yaptıkları da yer alan iddianamede, sanıkların \'iştirak halinde tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme\' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.