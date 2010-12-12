-BERÇELAN YAYLASINDA MAHSUR KALAN 13 KİŞİ KURTARILDI HAKKARİ (A.A) - 12.12.2010 - Hakkari'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 3500 rakımlı Berçelan Yaylasında mahsur kalan 4'ü çoban 13 kişi, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 3500 rakımlı Berçelan Yaylasında koyun otlatan İsa ve Sedat Bozan ile İdris Aksu ve Mehmet Yiğit, aniden etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Çobanların, durumu telefonla Hakkari'deki yakınlarına haber vermesi üzerine yola çıkan 9 kişi de Berçelan Yaylası yakınlarındaki Sedeş mevkisinde kar ve tipi engeline takıldı. Aileler, bunun üzerine konuyu Belediye Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirdi. Vakit kaybetmeden 2 iş makinesi ve 2 kurtarma aracı ile yola çıkan belediye ve sivil savunma ekipleri, kardan kapanan yayla yolunu açarak, 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 9 kişiye ulaştı. Kısa süre sonra çobanlara da ulaşan ekipler, donmak üzere olan 13 kişiyi son anda kurtardı. Kurtarma ekibiyle yaylaya giden Belediye Başkan Yardımcıı Metin Kazandıoğlu, vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Vatandaşlar, belediyeye ait araçla evlerine bırakıldı.