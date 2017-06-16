Berberoğlu'nu tutuklayan hakimden rakılı, Rabia işaretli fotoğraf

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği Adalet Yürüyüşü eylemi, Meclis'te en çok konuşulan konuların başında geliyor. Dün gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ise gündem dışı konuşma gerçekleştiren CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ile ilgili sözleri ve gösterdiği fotoğraf Genel Kurul'a damga vurdu.

Çanakkale'nin çevre kirliliği üzerine söz alan Erkek, Berberoğlu'nun tutuklanması ardından, adaletin kirletildiği gerekçesiyle konuşmasını bu konuya ayırdı.

Erkek, geçmişteki kumpas davalarına da değinerek, "Victor Hugo'nun çok güzel bir sözü vardır: 'Bir masum insan cezaevine gönderileceğine, bin suçlu dışarıya çıksın.' Bakın, Ergenekon, Balyoz, Odatv, şike kumpaslarında aynı şeyleri söylüyordunuz, aynı şeyleri ama masumiyet karinesini hep ihlal ettiğiniz için adalet tecelli ettiğinde maalesef utandınız" dedi.

CHP'li Muharrem Erkek, Berberoğlu'nun tutuklanmasının hukuksuzluğuna vurgu yaptıktan sonra tutuklama kararı veren ve daha önce Çanakkale'de görev yapan yargıç Horasan ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği Adalet Yürüyüşü eylemi, Meclis'te en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Parlamentoda bir grup CHP'li milletvekili de çalışmalara devam ediyor.

Dün gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ise gündem dışı konuşma gerçekleştiren CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ile ilgili sözleri ve gösterdiği fotoğraf Genel Kurul'a damga vurdu.

Çanakkale'nin çevre kirliliği üzerine söz alan Erkek, Berberoğlu'nun tutuklanması ardından, adaletin kirletildiği gerekçesiyle konuşmasını bu konuya ayırdı.

Erkek, geçmişteki kumpas davalarına da değinerek, "Victor Hugo'nun çok güzel bir sözü vardır: 'Bir masum insan cezaevine gönderileceğine, bin suçlu dışarıya çıksın.' Bakın, Ergenekon, Balyoz, Odatv, şike kumpaslarında aynı şeyleri söylüyordunuz, aynı şeyleri ama masumiyet karinesini hep ihlal ettiğiniz için adalet tecelli ettiğinde maalesef utandınız" dedi.

Muharrem Erkek, Berberoğlu'nun tutuklanmasının hukuksuzluğuna vurgu yaptıktan sonra tutuklama kararı veren ve daha önce Çanakkale'de görev yapan yargıç Horasan ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Erkek, yargıçla ilgili şunları söyledi:

"Değerli milletvekilleri, kumpas davalarında FETÖ'yle iş birliği yapıyordunuz, şimdi maalesef aynı şeyleri siz yapmaya devam ediyorsunuz. Bizim için, Cumhuriyet Halk Partisi için, hukukçular için Fetullah Gülen'in imamlarından talimat alan bir yargıç ile saraydan talimat alan bir yargıç arasında hiçbir fark yoktur. Niye söylüyorum bunları? Yargı siyasallaştı. Bakın, bu davaya bakan 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde görev yaptı. Asliye ceza hâkimiydi ve ilçe seçim kurulu başkanıydı. 7 Haziran genel seçimlerinden önce Bayramiç'te bir yemek yiyor, bir rakı sofrası. Olabilir, insan rakı sofrası kurabilir. Herkesin önünde rakı kadehleri. Fotoğraf çektiriyorlar. Masada biri Rabia işareti yapıyor. Herkesin önünde rakı kadehi, bu hâkimin önünde de rakı kadehi ve fotoğraf çeken kişi daha sonra bunu sosyal medyada paylaşıyor. Masada AK PARTİ Sayın Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın resmi de var. Kendisinin bilgisi yoktur ama resmi var masada. Rabia işareti yapan bir kişi, hâkimle masada rakı içiyor. Niçin anlatıyorum bunları? Acaba hâlâ yargıda, hâlâ içinizde, hâlâ her yerde kripto FETÖ'cüler mi var? Siz yalnızca yargıyı, adaleti değil ki kendinizi de teslim etmişsiniz FETÖ'ye, bu kadar iç içe geçmişsiniz yıllarca. Onun için, işte, bu adalet çiğneniyor. Şimdi ben soruyorum: Bu kadar siyasallaşmış bir yargıç 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yapılıp böyle bir davaya nasıl bakabiliyor? Masasında Rabia işareti yapılan bir rakı sofrası, önünde rakı kadehi yargıcın, masanın ortasında Sayın Bülent Turan'ın fotoğrafı, hep birlikte rakı içiliyor. Yargıçlar bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır, aynı zamanda da bağımsız ve tarafsız gözükmek zorundadırlar. Hele hele, küçük bir ilçelerde bu tip masalarda oturan bir yargıçtan adalet beklemek mümkün müdür? Tüm kamuoyunun vicdanına sesleniyorum."

Bülent Turan'dan açıklama

CHP'li Erkek'in "Masada AK PARTİ Sayın Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın resmi de var. Kendisinin bilgisi yoktur ama resmi var masada. Rabia işareti yapan bir kişi, hâkimle masada rakı içiyor." şeklindeki ifadelerinin ardından, Bülent Turan sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj yazdı.

Turan, "Fotoğraftaki Bülent Turan'ı bulun Siyasi ahlak yoksunu 2 Chp Mv kuyuya bir taş attı. Hale bak! Sonra halk bize neden güvenmiyor diye ağla?" şeklinde mesaj yazdı.