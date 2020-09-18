Berberoğlu'nun vekilliğinin sürdüğünü söyleyen Altay: CHP'nin 138 olan vekil sayısı dün itibarıyla 139'dur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “CHP’nin 138 olan milletvekili sayısı dün itibariyle 139’dur. Berberoğlu'nun milletvekilliğini sürdürmektedir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, Kuzey Irak’tan gelen şehit haberini aldıklarını söyleyerek şehitlerin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

"Hukuk skandalı olduğunu söylemiştik"

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği kararı vermesine ilişkin Altay, “Yer TBMM. Tarih 4 Haziran. Dün Anayasa Mahkemesi’nin yok hükmünde saydığı hamle başladı. Ben de o tarihte Genel Kurul’da nöbetçiydim ve itiraz ettik. ‘Enis Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne bir başvurusu var. Bu işlem Anayasa’ya ihlaldir. Bir hak ihlaline yol açmayalım. 26 Mayıs 2020’de, bu sözde kesinleşmiş kararın okunduğu tarihten sadece 8 gün önce avukatları evrak gönderdi. İç hukuk yolları tükenmiş değildir.’ dedik Bunun bir hukuk skandalı olduğunu ısrarla söyledik” diyerek Berberoğlu hakkında Genel Kurul’da okunan karara karşı gösterdikleri tepkileri anımsattı.

Yargıtay’ın 24 Haziran seçimlerini ve 27. dönem parlamentoyu tanımadığını söyleyen Altay, “Enis Berberoğlu, İstanbul milletvekili olarak görevlendirilmiştir. Dokunulmazlığı kalktığı için süren bir davanın 27. dönemde tekrar milletvekili olarak seçildikten sonra sürmesi, Anayasa’ya açıkça ihlal olarak değerlendirmek mümkün. Dokunulmazlığı kaldıran olay seçimdir. Her seçimle yasama dokunulmazlığı yeniden başlar. Bunu herkes bilir” ifadelerini kullandı.

"CHP'nin milletvekili sayısı 139"

“CHP’nin 138 olan milletvekili sayısı dün itibariyle 139’dur. Berberoğlu’nun milletvekilliğini sürdürmektedir” diyen Altay, “Anayasa Mahkemesi’nin kararları geriye yürümez” tartışmalarına karşı şu yanıtı verdi:

“Enis Berberoğlu kararı, bir işlem iptal kararı değildir. Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ihlal kararıdır. Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete’de yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları ve gerçek tüzel kişileri bağlar. Yapacak çok fazla bir şey yok. TBMM’de okutulan sözde kesinleşmiş hüküm nerede? Yok hükmünde. 4 Haziran’dan bugüne kadar yaşadığı mağduriyetin giderilmesi, bu Meclis’in ve Meclis Başkanı’nın namus borcudur. Bu ayıbı hep birlikte gidereceğiz.”

"Şentop'tan randevu aldık"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan randevu talep ettiğini aktaran Altay, “Ankara dışında olduğu iletildi. Önümüzdeki hafta için talebimi yineledim. İki avukat arkadaşım ile gideceğim. Yaşanan mağduriyetin nasıl giderilmesi gerektiğini konuşmak için randevu talep ettik. Pazartesi ya da salı günü bu görüşmeyi gerçekleştireceğiz” dedi.

Altay, “Berberoğlu Meclis’e. Hakkaniyeti olan herkese bu çağrıyı iletiyorum. Gerek sosyal medyada gerek formal ortamlarda dillendirilmesi için bir demokrasi ödevi olduğunu, bu çağrıyı herkesin yapması gerektiğini duyuruyorum” çağrısı yaptı.

"Şentop, 'yanlış oldu' diyecektir"

Berberoğlu’nun milletvekilliğinin devam etmesi için yöntemin ne olduğu yönünde gelen bir soru üzerine Altay, “Meclis’te Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi için bir oylama yapılmış değil. Karar okununca düşürülmüş sayılıyor. Oy birliği ile kararın yok sayılması demek, o kararın Meclis’te okunması da yok sayılmış olur. Meclis çalışmalarından alıkonulmuştur. Berberoğlu, dün itibariyle CHP’nin İstanbul milletvekilidir. Bunun için ayrı bir prosedüre gerek yoktur. Sayın Başkan konuşmak isterse, üç dört formül var. Sayın Başkanı’ndan bir olumsuz yaklaşımda olacağına asla ihtimal vermem. Kendisi de bir hukukçudur. ‘’Berberoğlu, milletvekilidir, 4 ay faaliyeti engellenmiştir, yanlış olmuştur’ diyecektir” yanıtı verdi.

Dün Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye aleyhine kabul edilen karara ilişkin Altay, “Türkiye’nin pabuç bırakmaması gerekir. Her önüne gelenin şantaj edeceği bir ülke değiliz. Karada, havada, denizde feda edecek tek çakıl taşımız yoktur” dedi. (ANKA)