Berberoğlu: Büyükada kararı umut verici, arkası gelecektir

MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Büyükada tutuklularının serbest kalmasına dikkat çekti. Cumhuriyet gazetesi yazarlarının tutuklu olmasından büyük üzüntü duyuuğunu ifade eden Berberoğlu, "Ancak Büyükada kararı umut verici. Bunun arkası gelecektir” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Berberoğlu görüşmede kitabının çıkmasından dolayı keyfinin yerine geldiğini söyledi.

Milletvekilleri, Berberoğlu’nun özellikle, “Siz Yürürken Ben Yatarken Yazı-Yorum” kitabının çıkması nedeniyle keyfinin çok yerinde olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre görüşmede Berberoğlu, istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından suçlu olmadığının anlaşıldığını belirterek, “En önemlisi bana isnat edilen suçun mahkeme tarafından bozulması. Bu benim için çok değerli. Bir dahaki yargılamada çıkacağımı düşünüyorum” dedi. “Belki biraz daha kalırım ama benim cezaevimde olmam Türkiye’de adalet için bir ders olacaktır” diyen Berberoğlu, tarihe not düşülecek bir adaletsizliğin oluştuğunu, ancak gerçeklerin de hiçbir zaman gizlenemeyeceğini söyledi.

Büyükada’nın arkası gelir

Berberoğlu, “Demokrasi, hak, hukuk adalet herkes için gerekli. Türkiye’de bir an önce antidemokratik uygulamalardan vazgeçilerek demokrasinin yeniden insanların yüzünü güldürdüğü bir sürece evrilmesini diliyorum” diye konuştu. Büyükada tutuklularının serbest kalmasına dikkat çeken Berberoğlu, “Cumhuriyet gazetesi yazarlarının tutuklu olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Ancak Büyükada kararı umut verici. Bunun arkası gelecektir” dedi.