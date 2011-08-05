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Yaşam

Berberler pazar kapalı

Şişli'de, berber dükkanlarının pazar günleri kapalı olmasına oy birliği ile karar verildi.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Şişli'de, berber dükkanlarının pazar günleri kapalı olmasına oy birliği ile karar verildi.

Şişli'de bulunan berberlerin "Pazar günü açık mı kapalı mı" olacağına dair belediyede yaklaşık 60 berberin katılımıyla oylama yapıldı. Oylamaya Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ve Şişli bölgesinde bulunan birçok berber katıldı. Oylamada 4 berber Pazar günleri açık olsun derken, 60 berber ise oylarını kapalı olması yönünde kullandı. Oylama sonucunda berberlerin pazar günü kapalı olmasına karar verildi.

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