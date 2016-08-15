Berberler artık pazar günü de çalışabilecek

Danıştay yerel yönetimlerden pazar günleri çalışma izni isteyen berberlerin de çalışma hakları bulunduğunu, bu haklarını kullanabileceklerine dair karar verdi. Danıştay 8’inciDairesi’nin bu kararı İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’ne iletti. Danıştay kararının taraflara bildirilmesi üzerine Avcılar Belediyesi, ’Tarih tahsisi’ başvurusunda bulundu. Bu başvurunun incelenmek üzere sıraya konulduğu, kararın önümüzdeki günlerde verileceği ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Avcılar’daki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde erkek berberi Öztürk Karahan, Pazargünü işyerinin açık olmasına izin vermeyen Avcılar Belediyesi aleyhine 1 Mart 2012 tarihinde İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, 30 Nisan 2014 tarihinde verdiği kararda Avcılar’daki 94 erkek kuaförü ve belediye yetkililerinin yaptıkları toplantı sonucu işyerlerinin Pazar günleri kapalı tutulmasını kararlaştırdığınıgöz önüne alarak, başvuruyu reddetti. Mahkeme, 394 sayılı ‘Hafta Tatili Kanunu’nun 1’inci maddesinde 10 binden fazla nüfusu bulunan yerleşim birimlerindeki ticari işletmelerde 1 günlük tatilin zorunlu olduğuna dair hüküm bulunduğunu, bazı işyerlerinin faaliyetlerini sürdürmeleri için belediyelerden ruhsat almaları gerektiğini hatırlattı.

"Esnafa, çoğunluğun kararına göre işlem yapılamaz"

Berber Öztürk Karahan, bu kararı temyiz etti. Dosyayı ele alan Danıştay 8’inci Dairesi verdiği kararda yasa koyucunun hafta tatilini zorunlu kıldığını, bu zorunluluktan istisna tutulacak iş kollarını belirlediği, bunların dışındakilere belediyeden ruhsat almaları koşulu ile faaliyet gösterebileceklerine dair hüküm bulunduğunu vurguladı.

Danıştay, dava konusu olayda Avcılar’daki berberlerin pazar günü çalışmaları konusundaki anlaşmazlıkları üzerine belediye yetkilileri ile bir toplantı yaptığını, 94 esnafın işyerlerinin Pazar günü kapalı olması yönünde oy kullandıklarını hatırlattı. Danıştay, Avcılar Belediyesi’nin 4 yıl önce bunun üzerine oybirliği ile ile alınan kararı da göz önüne alarak berberlere pazar günü işyerini açmama kararı verdiğini kaydederek, şu görüşleri bildirdi:

"İlgili mevzuatta aynı işi yapan esnaf çoğunluğunun kararına göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunmadığından bu durumun tek başına hafta sonu çalışma izni verilmemesi işlemine gerekçe olamayacağı sonucuna karılmıştır. Bu durumda kanunda sayılan istisnai iş kolları arasında bulunmadığı açık olan berber esnafının belediyeye müracaat ederek izin almak suretiyle hafta tatilinde de çalışabilme hakkı bulunmakta iken davalı, idarenin davacıya tanınan hafta tatilinde çalışabilme hakkını kısıtladığı açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine yönelik idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir."

"Her berber bir öğrenciye burs versin" önerisi

Berber Öztürk Karahan, kira, vergi, elektrik, demirbaş, işçi ücretleri gibi işyeri giderlerinin karşılanması ve sorumlulukları bulunan müşterilerine hizmet verme konusunda kendilerine getirilen kısıtlamanın kaldırılmasında Danıştay’ın emsal oluşturacak karar verdiğini söyledi. Karahan, yıllardan bu yana sürdürdüğü mücadeleye ilişkin söyle dedi:

"Berberler Odası’na 2012’de yazı yazdım; 'Pazar günü çalışma ile ilgili savaşacağımıza her berber, bir öğrencimize burs versin’ dedim. Yazdığım dilekçeye cevap gelmedi. Çalışalım her birimiz bir öğrenciye 100 TL gönderelim zor bir şey değil bu. Niye kaçıyoruz bundan? Öğrenci yurtları yapalım, meslek hastalıkları var, dedim bunlarla ilgilenin, Pazar günü ile savaşmayın bırakın çalışalım. Bölge İdare Mahkemesi’ne giden dosyada lehimize karar çıkacağını bekliyoruz. Bu konuda çeşitli yerlerde farklı uygulamalar var. Biz Berberler Odası’na bağlı değiliz. Limited şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. İstanbul Ticaret Odası’nın çalışabileceğimize ve fiyatlarımıza kimsenin karışamayacağına dair yazısı olduğu halde belediye bize Pazar günü işyeri açma ruhsatı vermiyor. Yakınımızdaki Beylikdüzü, Büyükçekmece izin veriyor. Avcılar’daki yasağın kaldırılmasını bekliyoruz."

Avcılar Belediyesi avukatı aracılığı ile Danıştay’a ‘tarih tahsisi’ başvurusu yaparken, dosyanın son kararın verileceği İstanbul’daki Bölge İdare Mahkemesi’ne henüz ulaşmadığı ifade edildi.