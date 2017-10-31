Berber kardeşler, 30 köyde 400 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi ile daha önce hasta ve yaşlıları evlerinde ücretsiz tıraş eden berber Ali ve Yunus Alkaşı kardeşler, bu kez 30 köyü dolaşarak yaklaşık 400 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti.

Berber Ali ve Yunus Alkaşı kardeşler, kent merkezinin uzak olmasından dolayı berbere gidemeyen köy çocuklarını köylerinde tıraş etmeye devam ediyor. 2 yıldır köy köy gezen kuaför kardeşler, bugüne kadar kentte 30 köyü dolaşarak 400\'e yakın öğrenciyi ücretsiz tıraş ettiklerini söylediler. Son olarak merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek Köyü\'ndeki Şeker Pancarı İlkokulu\'ndaki öğrencileri ücretsiz tıraş eden Ali Alkaşı, \"Haftanın 6 günü işyerimde çalışıyorum. Çalıştığım sürede kazancım bana yetiyor. İzin günüm olan Pazar günleri ise kardeşimle birlikte başlattığımız sosyal sorumluluk projesini devam ettiriyoruz. Amacımız, Allah rızası içindir. Hiçbir ücret beklemeden, karşılık beklemeden bu sosyal sorumluluk projesini yürütmek. Tek amacımız var, o da çocukların sevinci ve mutluluğu. Bugüne kadar, geçen sene ile beraber 30 köy dolaştık ve öğrencileri ücretsiz tıraş ettik. 400 öğrenciyi tıraş ettik, hedefimiz ikinci dönem ile birlikte bin öğrenciyi tıraş etmek. Burada amacımız, imkanı kısıtlı olan, berbere gidemeyen ve ihtiyaç sahibi köy çocuklarına yardım etmektir. Diğer amacımız ise öğrencilere okul ve eğitimi sevdirmek, gönüllerini almaktır. Bugün engelli bir kardeşimizi de tıraş ettik. Bu mutluluğun tarifi yok. Bunu anlamak için yaşamak gerekiyor. Köy çocuklarının sevinci, tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor\" dedi.

Ali Alkaşı, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden projeleri için gerekli izinleri aldıklarını da ifade ederek, \"Çocukları güldürmek, en büyük sermayemiz\" dedi.

\'ÇOCUKLAR BU ANI UNUTMAZ\'

Projelerini genişletmeyi ve çocukları güldürmeye devam edeceklerini belirten Yunus Alkaşı da, \"İnsanların unutmadığı anlar olur. Bunlardan birincisi ilkokulda yaşadığı ilkler, ikincisi askerlik, üçüncüsü de kutsal topraklara gittiği andır. İnsanlar bu anları kesinlikle unutmaz. Biz bu çocukları sevindirdik, onların güler yüzünü gördük. Umuyoruz ki, çocuklar bu anı hiçbir zaman unutmaz ve her zaman hatırlarlar. Bu şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. \" diye konuştu.

ENGELLİ ÇOCUĞA TIRAŞ

Köyde yaşayan ve bedensel engelli 5 yaşındaki Davut Ercan\'ın annesi Saime Ercan, oğlunun doğduktan sonra beyninde tümör olduğunu ve tümörün ameliyat ile alınmasından sonra felç kaldığını söyledi. Anne Ercan, \"Davut\'u daha önce merkezde kuaföre götürdük, ancak orada rahat durmadı. Rahat duramadığı için tıraş edememiştik. Biz de tıraş makinesi aldık ve evde tıraş etmeye başladık. İlk kez köyümüze gelen hayırsever berberler tıraş ediyor. Allah hayırlarını kabul etsin\" dedi.



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