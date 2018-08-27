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Berber dükkanında tavan kaplaması çöktü: 3 yaralı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, dükkandaki tavan kaplamasının çökmesi sonucu berber İbrahim Yüksel Alkan (74) ile 2 müşteri yaralandı

27 Ağustos 2018 22:28

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, dükkandaki tavan kaplamasının çökmesi sonucu berber İbrahim Yüksel Alkan (74) ile 2 müşteri yaralandı.
Olay, Haydarçavuş Mahallesi Evyapan Sokak\'taki berber dükkanında meydana geldi. 50 yıllık berber İbrahim Yüksel Alkan, emekli gazeteci Abdurahman Öz\'ü (85) tıraş ederken, tavandaki beton görünümlü sıva kaplamanın bir kısmı çöktü. İbrahim Yüksel Alkan, Abdurahman Öz ve tıraş için sıra bekleyen Bayram Kahraman (68), başlarına düşen sıva parçaları nedeniyle yaralandı. Tavan kaplaması çökerken, dükkandan çıktığı için yaralanmayan Ahmet Altınbaş, \"Ben hatır sormak için gelmiş, oturuyordum. \'Tavandan su geliyor\' derken, tavan çöktü\" dedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

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