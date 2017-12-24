Berber, dükkanında kitap okuyarak örnek oluyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde berberlik yapan Mehmet Gün (30), işinden geri kalan zamanları kitap okuyarak, değerlendiriyor. Gün, 15 yıldır sürdürdüğü kitap okuma alışkanlığıyla müşterilerine ve çevresine örnek oluyor.

Manavgat\'a bağlı Belenobası Mahallesi\'nde ilkokulu bitirdikten sonra 2000 yılında 13 yaşındayken ilçe merkezine gelen Mehmet Gün, berber yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Okuma merakı olan Gün, berberlik mesleğini öğrenmeye çalışırken, iş yerinde bulduğu gazete, kitap ve dergileri okumaya çalıştı. Kütüphaneden ödünç kitap alınabileceğini 15 yaşında öğrenen Gün, bir kütüphaneye üye oldu. Hem çalışan hem de fırsat bulduğu zamanlarda kütüphaneden aldığı kitapları okuyan Gün, ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdi.

MÜŞTERİLERİNE İLHAM VERDİ

Berberlikte usta olan ve mesleğini devam ettiren Gün, kitap okuma alışkanlığından vazgeçmedi. İşinden vakit buldukça kitap okuyan Gün, müşterilerine ve çevresine de ilham kaynağı oldu. Dükkanına gelip, sıra bekleyen müşterileri için bir raf oluşturan ve kitapları dizen Gün, çevresine de okuma alışkanlığı aşıladı. Bazı müşterileri onun sayesinde kütüphaneye üye oldu. Haftada ortalama 2- 3 kitap bitiren Gün, Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi\'nin başlattığı \'Örnek Okur Projesi\' kapsamında \'aralık ayının örnek okuru\' seçildi.

\'SÜREKLİ OKUMAYA ÇALIŞIYORUM\'

Mehmet Gün, kitap okumaya vakit ayırmanın önemli olduğunu, kitap okumamak için mazeret olmayacağını söyledi. Gün, \"Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Fırsatım olursa üniversiteyi de bitireceğim. Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda başladı. Şimdi sürekli okumaya çalışıyorum. Okuduğum kitapların yüzde 90\'ını kütüphaneden alıyorum. Kütüphanenin kitap arşivi bayağı geniş. Her türlü kitabı bulabiliyorsun\" dedi.

\'İNSANLARA BAKIŞ AÇIN DEĞİŞİYOR\'

Son yıllarda televizyon izlemenin kendisi için işkence gibi olmaya başladığını belirten Gün, \"Hep felaket haberleri duyuyoruz, görüyoruz ya da anlamsız dizilerle zamanımızı tabiri caizse öldürüyoruz. Bunun yerine kitap okumayı tercih ediyorum. Kitap okumak, insanın ufkunu açıyor. Ne okursan oku, bir şeyler oku. İnsanlara bakış açın değişiyor. İnsanlarla konuşman değişiyor. Ortalama bir fikir edinebiliyorsun. Kişisel gelişim kitapları özellikle çok etkili\" diye konuştu.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi\'nin başlattığı projede \'aralık ayının örnek okuru\' seçilmesinin kendisini şaşırttığını ve sevindirdiğini aktaran Gün, kitap okuduğu için ödüllendirileceğinin daha önce aklına gelmediğini de belirtti.

\'PAHALI OLMASI OKUMAMAK İÇİN SEBEP DEĞİL\'

Kitapları kütüphaneden aldığını söyleyen Gün, müşterilerinin de sıra beklerken ilgilerini çeken kitapları okuduğunu, iş yerine kütüphaneden onlar için kitap getirdiğini kaydetti. Haftada bir gün mutlaka iş yerini açmadan önce sabah erken saatte kütüphaneye giderek, hem kendisi hem de müşterileri için kitap aldığını anlatan Gün, şunları söyledi:

\"Okumak güzel, herkese tavsiye ederim. Parasıyla alamasa bile kütüphanede bir sürü kitap var. Seçenek çok, okumak istedikten sonra insan okuyor. \'Kitap pahalı\' falan diyoruz da 15, 20, 30 lira olan kitaplar var. Yani pahalı olması okumamak için sebep değil. Bulabiliyorsunuz. Okumak istedikten sonra tanıdığından alıyorsun; eşinden, dostundan alıyorsun, kütüphaneden alıyorsun. Seçenek çok. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın 100 temel eserinin yarıdan fazlasını okumuşumdur. 20 civarında kişisel gelişim kitabı okudum. Tarih kitapları, tarihi romanlar onlardan da çok okudum. Sayısını bilemiyorum.\"

\'FARKLI OKUMA HİKAYELERİ OLANLARI SEÇİYORUZ\'

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay da \'Örnek Okur\' projesi hakkında bilgi verdi. İlçede okur kitlesini artırabilmek için projeye başladıklarını belirten Oktay, \"Hedefimiz, farklı okuma hikayeleri olanları kamuoyuyla paylaşmak. Amacımız, çok kitap okuyan değil; hakikaten zorluk içindeki insanların hikayesini çıkarmaktı. 2017 yılının Aralık ayında başladığımız projenin ilk örnek okuru olarak berber kardeşimiz Mehmet Gün\'ü seçtik\" dedi. Mehmet Gün\'ün yoğun çalışma temposuna rağmen okumaktan vazgeçmediğini kaydeden Oktay, berber dükkanına bıraktıkları kitapları gelen müşterilerinin de okuduğunu, aralarından bazılarının kütüphaneye gelerek, düzenli kitap almaya başladığını söyledi.

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