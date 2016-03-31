Beratcan'ın katili polise böyle ağlamış: Çocuğum gibi severdim!

İstanbul Kartal’da kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün kaybolmasından sonra anne-babanın yakın çevresini mercek altına alan polis, anneyle ilişkisi olduğu öne sürülen Ersin Kaşıkçı’nın da ifadesini aldı. Olayla ilgisinin olmadığını söyleyen zanlı, ifade verirken gözyaşlarını tutamadı ve “Çocuğum gibi severdim. Aramalara ben de katılayım” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; bir yandan da çevredeki tüm MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtları alındı. Tam 320 kameranın yüzlerce saatlik kayıtları incelendi.Kayıtlardan, çocuğun ve servis aracının görüldüğü 7 dakikalık bir görüntüye ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından zanlı, kısa süre içinde yakalandı. Beratcan Karakütük'ün Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde yaşayan dedesi Mehmet Çakır ve aynı köyde yaşayan babaannesi Azime Karakütük, konuştu.

Torununun kaçırıldığında köyde olduklarını, olayı duyar duymaz bir gün sonra İstanbul'a gittiklerini anlatan dede Mehmet Çakır, "Orada durumu detaylı bir şekilde öğrendik ve 15 gün orada kaldık. Biz döndükten bir gün sonra ise cesedi bulundu. Bazı suçlamalar var. Aile geçimlerinde bir düzensizliğin uzun süredir sürdüğü ve aile bağının olmayışından dolayı bu olaylar başlarına geldi. Ergün kendisi 10 yıldır çocuklarıyla doğru dürüst ilgilenmedi. Benim kızım kendi çabalarıyla, kendi çalışmasıyla çocuklara baktı. Ev işiyle, okullarıyla kendi ilgilendi. Babasının bir katkısı olmadı. 6 yıldır da beni aramıyorlardı. Bizle kavga ediyor diye benimle görüşmüyorlardı. Torunumu toprağa verdim. Bu acıyı Allah bize yaşattı, başkasına yaşatmasın" dedi. Kızı Türkan'ın katil zanlısı ile ilişkisi olduğu yönündeki iddialara ise dede Çakır, "O konularda bizim bilgimiz yok. Televizyonda izlediğimiz kadarıyla herkes başında kendi suçunu hafife almak için bu tür şekillerde konuşması gerekmek durumunda kalıyor demek ki. Beratcan'ın abisi Berkay ise bu konularda bize hiçbir şey demedi" ifadesinde bulundu.

"Yavrumun başını yediler"



Beratcan'ın aynı köyde yaşayan babaannesi Azime Karakütük ise, olayları televizyonlardan duyduğunu söyleyerek, "Oğlumun evini taşlamışlar. Oğlum cenazeyi getirdikleri gün eve geldi ama bu olaylarla ilgili hiç konuşmadık. Fırsat olmadı" dedi.



Gelininin bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddialarını ise televizyonlarda gördüklerini kaydeden yaşlı kadın, "Onun kız kardeşleri de biliyor her şeyi. Bir şeyler diyorlardı birbirlerinin kulaklarına. Biz önceden hiç böyle duymamıştık. Bu olayla her şey ortaya çıktı" dedi.

Dede Mehmet Çakır'ın torunlarına hep kızının baktığını söylemesi üzerine Azime Karakütük ile Mehmet Çakır tartıştı.

Mehmet Çakır, "Sazlarda barlarda gez. Hanımının numarasına başkasına verince olacak sonuç bu" deyince, Azime Karakütük de, "Bir yavrumun başını yediler. Buraya gelince telefonları susmuyordu. Kimle konuşuyorsan dediğimde bana 'işyerimden arkadaşlarım arıyor' diye inkar ediyordu" diye cevap verdi.

"10 yıldır evine sahip çıkmıyor"

Damadının çocuklarına sahip çıkmadığınıve eşini ihmal ettiğini öne süren Mehmet Çakır, şöyle konuştu:

"10 yıldır eve, çocuklarına sahip çıkmadı. Evinin bu hale düşmesi onun sahipsizliğinden kaynaklandı. Sağda solda, barlarda paraları değerlendiriyor. Çocuklarına o yüzden bakmadı. 6 yıldır benimle irtibatı yok. 'Laf söylüyor, kavga ediyor' diye bizden uzaklaştı. Kızım, eşinin çalışmamasından, evine bakmadığından dolayı çalışarak çocuklarına kendisi bakıyordu. Ama sonuçta patlayan onun başına patladı."

Kızının katil zanlısı ile ilişkisi olduğu iddialarıyla ilgili de Mehmet Çakır, "Öyle bir şerefsizliği varsa, insanlık dışı yapılan hareketlere devlet cezasını versin. Ben buna bir şey demiyorum. Ama iftira atılıyorsa, gerekli yerlere müracaatımızı yaparız. İsterlerse boşanırlar, istemezlerse boşanmazlar." dedi.

Beratcan Karakütük'ün annesi T.K için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kartal'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan'ın öldürülmesine ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarılan anne Türkan Karakütük yeniden gözaltına alındı.