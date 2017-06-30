Beratcan cinayetinde anne Karakütük'ün beraat etmesine baba Katrakütük'ten itiraz geldi

Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin davada, anne Türkan Karakütük hakkında verilen beraat kararına baba Ergün Karakütük itiraz etti.

Baba Ergün Karakütük'ün avukatı Hicran İlhan aracılığıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu itiraz dilekçesinde, Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin servis şoförü Ersin Kaşıkçı ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen anne Türkan Karakütük'ün yargılandığı anımsatıldı.

Yargılama sonucunda sanık Ersin Kaşıkçı'nın "kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarılan dilekçede, anne Türkan Karakütük'ün ise "azmettirmek suretiyle kasten insan öldürmek" suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, somut, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildiği aktarıldı.

Dilekçede, sanık Ersin Kaşıkçı'nın yargılamanın tüm aşamalarında istikrarlı bir şekilde anne Türkan Karakütük'ü suç ortağı ve azmettiren olarak nitelendirdiği belirtilerek, sanıkların ortak eylem birliği çerçevesinde hareket ettiği öne sürüldü.

Anne Türkan Karakütük hakkında isnat edilen eyleme yönelik güçlü deliller bulunmasına rağmen mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Maktül Beratcan Karakütük telefonu olmayan, evinden okuluna, okulundan da evine giden, başkaca bir yere gitmeyen bir çocuktur. Olay günü kendisine annesi tarafından talimat verilmeseydi eğer, neden sorgusuz sualsiz Ersin Kaşıkçı'nın arabasına binmiştir? Bu dakikalarda saatlerce diyalog kuran sanıklar neden olay gününden sonra bir daha görüşmemiştir? Türkan Karakütük duruşma sırasında Ersin Kaşıkçı olayı anlatırken tek bir damla dahi gözyaşı dökmezken, mahkeme heyetine saygısından mı cinayet eylemini gerçekleştiren sanığa tek bir serzenişte bulunmamıştır?"

Dilekçede, anne Türkan Karakütük hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu savunulan dilekçede, yerel mahkemenin kararının incelenmesi, Türkan Karakütük yönünden verilen beraat kararının bozulmasına karar verilmesi talep edildi.