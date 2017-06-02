Berat Albayrak'ın Evrensel'e açtığı tazminat davası zaman aşımına uğradı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından Evrensel gazetesine "O manşetleri böyle atmışlar’ haberi nedeniyle açılan 50 bin liralık manevi tazminat davasını mahkeme, zaman aşımı gerekçesi ile reddetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 10 Mart 2014’te Evrensel’de yayımlanan ‘O manşetleri böyle atmışlar’ sürmanşeti nedeniyle mahkemeye şikayette bulunmuştu.

Albayrak’ın bu habere ilişkin şikayeti sonrası açılan davanın ilk duruşması 30 Mayıs’ta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Albayrak’ın Evrensel’den 50 bin liralık manevi tazminat talep ettiği davanın ilk duruşmasında yazılı savunma yapan gazetenin Avukatı Devrim Avcı ilgili haberin 2014 tarihinde yayımlandığını hatırlattı. Avcı savunmasında, Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 2 yıl içinde dava açılması gerektiğini, bu süre aşıldığı için de davanın reddini talep etti. Avcı’nın talebini değerlendiren mahkeme heyeti ‘zaman aşımı’ nedeniyle davanın reddedilmesine karar verdi.

"Basın üzerindeki baskıya bir örnek"

Karar sonrası Evrensel’e konuşan Devrim Avcı, "Dava Berat Albayrak’ın Bülten Basın Yayın’a ve Şirket Müdürü Arif Koşar’a açtığı 50 bin liralık tazminat davası. Biz davada zaman aşımı itirazında bulunduk. Sonuçta aradan geçen yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman var. Mahkeme, ilk duruşmada da zaman aşımı yönünden davanın reddine karar verdi. Ancak karar istinafa açık. Haberin üzerinden 3 yıllık zaman geçmesine rağmen adeta arşiv taraması yapılıp dava açılıyor olması basın özgürlüğü üzerindeki baskıların geldiği noktaya bir örnek. Siyasi iktidarın eleştirildiği, onlar aleyhine yapılan bütün yayınlara yönelik davalar açılması siyasi iktidarın eleştirilemez olduğu algısını yaratıyor” dedi.