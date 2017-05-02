Berat Albayrak'ın babası: Erdoğan, siyasetin Hagi'si

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, dünürü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Siyasetin Hagi'si" benzetmesini yaptı.

Albayrak'ın ilgili ifadesini köşesine taşıyan Star yazarı Lütfü Oflaz da "Sadık Albayrak’ın deyimiyle 'Siyasetin Hagi’si' Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti’nin başına geçip kaptan olmak için, bugün eski partisinin kadrosuna katılacak. Ortak kanı şudur ki, onun kaptanlığındaki AK Parti rakiplerinin korkulu rüyası olacak" dedi.

Lütfü Oflaz'ın "AK Parti’nin kaptanı siyasetin Hagi’si!" başlığıyla yayımlanan (2 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Bundan bir süre önce Fatih’te dalgın dalgın yürürken, bir kişi aniden bana sarılıp kucakladı.

O kişi delikanlılık dönemimden arkadaşım Sadık Albayrak’tı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Turkuvaz Medya Grubu’nun Başkan Vekili Serhat Albayrak’ın babası olan Sadık Albayrak’ın aniden karşıma çıkması beni mutlu kılmıştı.

Birlikte laflarken bir ara söz Tayyip Erdoğan’dan açıldı.

Sadık Albayrak, Tayyip Erdoğan’la ilgili ilginç bir benzetme yaptı.

“Beyefendi siyasetin Hagi’sidir” dedi.

Galatasaray’da da oynayan dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarındandı Hagi.

Galatasaray’ın ezeli rakiplerinin taraftarları da onun futboldaki ustalığını seyrederken keyiflenirdi.

Galatasaray’ın ezeli rakiplerinin taraftarları da bu konuda Galatasaray’a imrenirdi.

“Keşke Hagi gibi bir futbolcu bizde de olsa” derlerdi.

O zamanının Pele’siydi; o zamanının Maradona’sıydı; o zamanının Messi’siydi.

Bu saydığım futbol yıldızlarının hepsi aslında birer futbol sanatçısıdır.

Bu saydığım futbol yıldızlarının hepsi de en zor anlarda gemilerini kurtaran kaptanlardır.

Tek başlarına takımlarını galibiyete ulaştıranlardır.

Rakiplerinde bile hayranlık uyandıranlardır.

İşte gençlik arkadaşım Sadık Albayrak, Tayyip Erdoğan için “Beyefendi siyasetinHagi’sidir” derken bunları kastediyordu.

Nitekim Tayyip Erdoğan’ın rakip partilerin liderleri arasında bile hayranları yok mu?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin değerlendirmelerinden anlaşılıyor ki, kendisi Tayyip Erdoğan’ın hayranıdır.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in değerlendirmelerinden anlaşılıyor ki, kendisi Tayyip Erdoğan’ın hayranıdır.

Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edip ona hitaben “15 Temmuz darbe gecesi televizyonda konuştuğunuz an, liderliğinizle bu darbeyi yenilgiye uğratacağınıza inandık” diyen Barolar Birliği Başkanı ve CHP’nin lider adaylarından Metin Feyzioğlu da anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan’ın hayranıdır.

Kısacası, rakipleri de onun siyasi liderliğine hayranlık duymaktadır.

Ve ortak kanıdır ki, Hagi ne kadar futbol ustasıysa, Tayyip Erdoğan da o kadar siyaset ustasıdır.

Ve yine ortak kanıdır ki, Messi ne kadar futbol sanatçısıysa, Tayyip Erdoğan da o kadar siyaset sanatçısıdır.

Ve de bellidir ki rakip tribünler de ona “Keşke böyle bir lider bizde de olsa” türünde bir hayranlık duyuyor.

Bu konuda AK Parti’ye gıpta ediyor.

Çünkü Tayyip Erdoğan, girdiği her seçimin kazandıranı oldu.

AK Parti’nin en zorlandığı anlarda, partisini tek başına sırtlayıp galibiyete ulaştıran kaptan oldu.

Başbakanlığından Cumhurbaşkanlığına kadar kamuoyunun bildiği ve bilmediği darbe teşebbüslerinde gemisini kurtaran kaptan oldu.

Onun doğuştan yetenekli bir siyasi lider olduğu rakiplerince de kabul edilir oldu.

Doğuştan yeteneğiniz yoksa Pele, Maradona, Hagi, Messi gibi futbol ustası olunur mu?

Doğuştan yeteneğiniz yoksa Tayyip Erdoğan gibi siyaset ustası olunur mu?

İşte Sadık Albayrak’ın deyimiyle “Siyasetin Hagi’si” Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti’nin başına geçip kaptan olmak için, bugün eski partisinin kadrosuna katılacak.

Ortak kanı şudur ki, onun kaptanlığındaki AK Parti rakiplerinin korkulu rüyası olacak!