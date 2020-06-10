Berat Albayrak: Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak."