Berat Albayrak'tan yabancı yatırımcılara: Rezervler fazlasıyla yeterli, Swap görüşmeleri sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikan bankası Citigroup ve Fransız bankası Societe Generale'in düzenlediği toplantıda telekonferansla yatırım kuruluşlarının temsilcilerine bir konuşma yaptı.

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management'tan Timoth Ash, Twitter'da yaptığı değerlendirmede Albayrak'ın iyi bir sunum yaptığını, ancak TL'deki değer kaybının buna rağmen sürdüğünü belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Berat Albayrak telekonferansta şu mesajları verdi:

- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız

- Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim

- Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede

- Ek teşvik paketlerine tabi ki ihtiyaç duyulabilir

- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor

- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum

- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum