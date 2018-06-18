Berat Albayrak: 'Sıkıldık' diyorlar, kimden, neyden sıkıldın?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, iktidara karşı yürütülen “Tamam” kampanyasının ardından başlayan “Sıkıldık” kampanyasını "Bir oyu bile sokağa atma lüksü yok. Maceraya gidecek bir oy bile olmamalı. 'Bir deneyelim bakalım, sıkıldık.' diyorlar. Kimden, neyden sıkıldın? Büyümekten mi sıkıldın? Macera arayanlara güney sınırına bakmalarını öneriyorum. 15 senede Suriye ve Irak'ta 2 milyondan fazla insan öldü" sözleriyle eleştirdi.

Albayrak, İmes Sanayi Sitesi'nde bir otelde düzenlenen Ümraniye İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni sistemle ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün altyapısını hazırladığını savunarak şunları söyledi:

"Milli gelirimizi 25 bin dolar seviyesine çıkaracak, teknoloji dönüşümlü, yüksek katma değerli üretim sistemine sahip olacak adımları atacağız. Ekonominin temel ihtiyacı olan likidite meselesinde, ülkemizin istikrarı ve yeni sisteminin avantajlarıyla birlikte çok daha fazla yatırım ve kaynağı ülkemize çekeceğiz. Özel sektörümüzün tüm riskleri daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için bir dizi mekanizma ve teşvik sistemleri oluşturacağız."

“24 Haziran büyük ve güçlü Türkiye hedefi için sıçrama tahtası olacak”

Albayrak, AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin, yaklaşık 4 kat büyüyen ekonomisi, rekorlar kıran ihracatı ve sanayi üretimiyle kabuğunu kırdığını belirten Albayrak, her alanda gerçekleştirdikleri sessiz devrimlerin en büyük şahitlerinden birinin de iş adamları olduğunu dile getirdi.

"24 Haziran bizler için yeni bir başarı hikayesinin ilk adımı, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için sıçrama tahtası olacak" diyen Albayrak, Türkiye'nin güçlü istikrarı ve liderliği, sağlam ekonomik yapısı, dinamik eğitimli genç nüfusu ile cesur müteşebbisleri ve cesur özel sektörüyle küresel bir cazibe merkezi, bölgesel bir güç haline geldiğini anlattı.

“Bu millet belirsizliği hak etmiyor”

Türk milletinin 80'lerde kalan 'o ne veriyorsa bir fazlası' söylemlerini, altı boş vaatleri ve istismarı hak etmediğine işaret eden Albayrak, "Bu millet belirsizliği hak etmiyor. Düne dönüşü, kazanımları kaybetmeyi istemiyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini istiyor. 24 Haziran, işte bu hedefin en kritik virajı" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, ‘hayal satanların hayalinin bir ay içinde eridiğini' belirterek şunları söyledi: "Bir oyu bile sokağa atma lüksü yok. Sokağa atacak, maceraya gidecek bir oyun bile olmaması lazım. 'Bir deneyelim bakalım, sıkıldık.' diyorlar. Kimden, neyden sıkıldın? Büyümekten mi, ekonominin gelişmesinden mi sıkıldın? Macera arayanlara ülkenin güney sınırına bakmalarını öneriyorum. Şaka değil, 15 sene içinde kapı komşumuz Suriye ve Irak'ta iki milyondan fazla insan öldü, 10 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü."