Berat Albayrak: İzlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız
28 Ekim 2020 23:12
Türk lirası hafta, başından bu yana dolar ve diğer para birimleri karşısında ciddi değer kaybederken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Albayrak, sözlerinin devamında şunları kaydetti:
"Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın."