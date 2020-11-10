Berat Albayrak, istifasının kabul edilmesinden kısa bir süre sonra Instagram hesabını da kapattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasını Instagram hesabından duyuran Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı onayladığının duyurulmasından kısa bir süre sonra Instagram hesabını da kapattı.

Albayrak’ım sayfasına girmek isteyenler, “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.

Berat Albayrak, pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini Instagram hesabından duyurmuş, Twitter hesabını ise kapatmıştı.

Albayrak'ın istifası tartışmalara neden olurken, 27 saat boyunca resmi bir açıklama gelmemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle istifanın onaylandığını duyurdu.

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasından kısa bir sonra ise, istifasını paylaştığı Instagram hesabını da kapattı.