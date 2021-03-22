Berat Albayrak’ın tez hocası Erişah Arıcan, BDDK'nın tek derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya'da da yönetim kurulu başkanıymış

Varlık Fonu Başkanvekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tez hocası Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın bir işi daha ortaya çıktı. Arıcan’ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yetkilendirdiği tek derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

Odatv’de yer alan habere göre, BDDK tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar gereği riski 500 milyon üstü olan firmalar 30 Haziran 2021 tarihine kadar kurumca yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşu tarafından derece notu alması gerekiyor. Şu anda kurulun yetkilendirdiği tek firma JCR Avrasya değerlendirme firması. Erişah Arıcan’ın 2021’in Ocak ayı sonunda JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak seçildiği öğrenildi.

Arıcan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tez danışmanı olmasıyla da kamuoyunda biliniyor. Erişah Arıcan’ın, Naci Ağbal’ın yerine getirilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun da tez danışmanı olduğu ortaya çıkmıştı. Varlı Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Arıcan, Berat Albayrak’ın istifası ardından ondan boşalan Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine getirilmişti.

Borsa İstanbul’daki görevi dolayısıyla aylık 24 bin TL ‘huzur hakkı’

Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul’un da Yönetim Kurulu Başkanı görev yürütüyor. Bu iki işi haricinde Arıcan, Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürüyor.

Arıcan’a sadece Borsa İstanbul’daki görevi dolayısıyla aylık 24 bin TL ‘huzur hakkı’ bağlandığı biliniyor. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul’da yönetim kurulu üyelerine gelir vergilerinin karşılanması gibi birçok hak da tanınmış durumda.

Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan’ın Borsa İstanbul’da yer alan özgeçmişi şöyle: “Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır. 1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 27 Eylül 2018 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.”

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