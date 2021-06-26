Berat Albayrak'ın istifasının perde arkasını anlatan Af Talebi 6'ıncı baskıya gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını o akşam ilk teyit eden Halk TV programcısı Can Coşkun'un kaleme aldığı Af Talebi kitabı 1,5 ay içinde 6'ıncı baskısını yaptı.

İçerisinde Cumhurbaşkanlığı ve AKP içerisinden çok sayıda haber kaynağının konuştuğu kitapta, Albayrak'ın dönüş senaryolarına ilişkin olarak kesin ifadelerle yol haritalarına ışık tutuluyor.

Bugünlerde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatları ile konuşulan parti içi klikler mücadelesine de ışık tutan Af Talebi kitabında, hem Albayrak'ın neden istifa ettiği hem de istifasını kimlerin desteklediği tanıklar aracılığıyla yer buldu.

Hiç konuşulmayan planlar

Türkiye'nin ilk kez öğreneceği detaylarla Albayrak istifasının izinin sürüldüğü kitapta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın daha önce hiç duyulmamış gelecek planlarına da işaret ediliyor.

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