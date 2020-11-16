Berat Albayrak'ın danışmanından Katar iddiasına tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak’ın danışmanı Medet Nebi Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Albayrak'ın Katar'a ekonomi danışmanı olacağı iddialarını yalanladı.

İMChaber isimli bir Twitter hesabından, “El Cezire: ‘Berat Albayrak Temim bin Hamad'ın isteği üzerine Katar Devletine (ekonomi) danışmanı olarak atandı.’ Ayrıca Albayrak'ın, önümüzdeki yılın başında Katar Emiri’nin ekonomik danışmanı olarak Amiri Divanı’nda 200.000 $ ‘a kadar aylık maaşla çalışacağı, http://turkiye24.net adlı internet haber sitesinde iddia edildi” şeklinde tweet atıldı.

Albayrak’ın danışmanı Yanık da bu tweeti paylaşarak, sert yanıt verdi.

Yanık, “Bi bitmediniz ya. İtin, uğursuzun, hainin, düşmanın canını öyle yakmışız ki sağlık sorunları yüzünden görevlerimizden affımızı istemiş olsak bile yalan habere devam ediyorsunuz. Ne diyelim Elhamdülillah!!” ifadelerini kullandı.