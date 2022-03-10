Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabından: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında Türkiye'nin 2030'dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağını savundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre kitapta, 'ortaya konulan ekonomi politikalarıyla artık köprünün geçildiği' savunulurken, 'çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin kişi başı milli gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecinin başlayacağı' dile getiriliyor.

Albayrak'ın 288 sayfalık iki bölümden oluşan kitabının ilk bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ikinci bölümü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemlerinden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Albayrak, 'hizmetleri hayata geçirmesine vesile olduğu için' Erdoğan'a teşekkür ediyor.

Kitapta; cari dengede en büyük yükü yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla enerjinin oluşturduğunu söyleyen Albayrak, "Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayan ülkelerin ekonomide tam bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değildir. Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030'dan önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek. Sadece enerji ve maden sahasındaki ithalatımız düzenli ve sürdürülebilir olarak azaltıldığı takdirde ülkenin kronik cari açık sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırabileceğiz" diyor.