Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak: Erdoğan ailesi ile yaşam tarzımız birbirimize uygun; debdebe, ihtişam yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası gazeteci Sadık Albayrak, dünürü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Yaşam tarzımız birbirimize uygun, aile yapılarımız birbirine yakın. Debdebe, ihtişam yok." dedi.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, Trabzon’da yayla evinde yaşayan Albayrak, Hasbi olmak çok önemli. Onun çocukları imam hatipli. Aileyle de bir yakınlığımız vardı. Cenab-ı hak nasip etti. Hısım-akraba olduk. Yaşam tarzımız birbirimize uygun, aile yapılarımız birbirine yakın. Debdebe, ihtişam yok. Emine Hanım ile eşim Kıymet Hanım’ın sıcak muhabbetleri vardır. Ailece hep mütevazı olduk. Bütün hayatımız boyunca Allah’a kul, yüce Resulüne ümmet olmak için mücadele verdik." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın oğlu Berat Albayrak için 'sosyete damat' ifadesi kullanmasına ilişkin, "Lafını duyunca aklıma şu geldi. Ben yedek subaylığımı Malkara’da yaptım. Orada 1.5 yılım geçti. ‘Sosyete Damat’ diyen kişinin Malkaralı olduğunu öğrenince, Trakya’da yerel bir söz var: ‘Malkara Keşan, Hoppala Paşam’ dedim. Bunlara, ‘Koy çuvala, salla salla vur duvara’ demek geçti içimden. Muhatap almaya değmez. ‘Aslıhu Nesluhu’ derler. Yani bir adamın aslı neyse nesli de o olur. Ben, 1950’li yıllarda Trabzon Kemeraltı’nda manifaturacılık yapan Hacı Ahmet Albayrak’ın oğluyum. Babam o yıllarda Mensucat Santral’dan, Sümbüllü Han’dan, Çakmakçılar Yokuşu’nda Topbaş’lardan mal alır, gelir Trabzon’da satardı. Biz köylüyüz. Ama Ataköylülerden ya da Kadıköylülerden faklı bir köylüyüz...” açıklamasını yaptı.