Berat Albayrak e-postaları davası; Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten hakkındaki adli kontrol talebi kaldırıldı

Red Hack tarafından ele geçirilen ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen e-postaları haberleştiren 6 gazetecinin davası dün 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 13 Eylül 2018'e ertelendi. Mahkeme ayrıca Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten hakkında imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Diken editörü Tunca Öğreten, BirGün gazetesi muhasebe bölümü çalışanı Mahir Kanaat, kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) eski haber müdürü Ömer Çelik, eski DİHA muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Haber Müdürü Derya Okatan ve Yolculuk Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın yargılanıyor.

Dava kapsamında tutuklanan Çelik 24 Ekim’deki ilk duruşmada, Öğreten ve Kanaat 323 gün sonra 6 Aralık’taki ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede, Berat Albayrak’ın bakan olmadığı döneme ilişkin kişisel e-posta hesaplarında ‘duruma göre devlet sırrı niteliğinde de olabilecek bilgiler’ olduğu ve bilgilerin hükümeti yıpratmak amacıyla manipüle edilerek yayınlandığı öne sürülüyor. İddianamede bilginin nasıl manipüle edildiği ise anlatılmıyor.

İddianamede, Öğreten ‘FETÖ’ ve DHKP-C’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, Okatan, Sargın, Yoksu ve Çelik ‘örgüt propagandası’, Kanaat ise ‘örgüt üyeliği’yle suçlanıyor.

Aynı soruşturmadan tutuklanan ve dosyası ayrılan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ise tahliye edilmişti.