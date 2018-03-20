Berat Albayrak e-postaları davası; 6 gazeteci bugün hakim karşısında

Red Hack tarafından ele geçirilen ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen e-postaları haberleştiren 6 gazetecinin davası bugün (20 Mart ) İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Diken Haber Editörü Tunca Öğreten, Birgün Gazetesi Çalışanı Mahir Kanaat, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik, DİHA Muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Haber Müdürü Derya Okatan ve Yolculuk Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın, 25 Aralık 2016’da İstanbul, Ankara ve Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Altı isim tam 24 günlük gözaltı süresinin ardından 17 Ocak’ta adliyeye sevk edildi. Öğreten, Kanaat ve Çelik ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanırken, diğer üç isim serbest bırakıldı.

Öğreten, Kanaat ve Çelik’in tutukluluklarının 167’nci gününde nihayet iddianame hazırlandı.

İddianamede Albayrak’ın kişisel e-posta hesaplarında ‘duruma göre devlet sırrı niteliğinde de olabilecek bilgiler’ olduğu ve bu bilgilerin maniple edilerek Albayrak ve onun şahsında hükümeti yıpratmak amacıyla yayınlandığı öne sürülüyor.

Ancak hangi bilginin ne şekilde değiştirildiğinden bahsedilmiyor, sadece, ‘milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğu’ gibi suçlamalar yer alıyor. İddianamede Öğreten ‘FETÖ’ ve DHKP-C’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, Okatan, Sargın, Yoksu ve Çelik ‘örgüt propagandası’, Kanaat ise ‘örgüt üyeliği’yle suçlanıyor.

Öte yandan Kanaat haricindeki isimlere ‘bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçlaması da yöneltildi.

323 gün sonra tahliye edilmişlerdi

Davanın 24 Ekim’de görülen ilk duruşmasında Çelik tahliye edilmiş, Öğreten ve Kanaat’in tutukluluğuna devam kararı verilmişti. 6 Aralık’ta görülen ikinci duruşmada ise 323 gün tutuklu yargılanan Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla tahliye oldu.

Aynı soruşturmada daha sonra Almanya merkezli Die Welt’in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel de tutuklandı. Yücel’in dosyası ayrıldı. Yücel bir yıllık tutukluluğun ardından hazırlanan iddianame ile tahliye edildi.