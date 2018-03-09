Berat Albayrak, çalışanların Kadınlar Günü'nü kutladı; akıllara Sare Davutoğlu geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadın çalışanlar ile tek tek tokalaşarak karanfil veren Bakan Albayrak, AKP'nin 2. olağanüstü kongresinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun tokalaşma talebini reddetmişti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkta düzenlenen etkinlikte, “Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu günün cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Sare Davutoğlu ile toklaşmamıştı

Bakanlığın kadın personeli ile tek tek tokalaşarak kutlayan Bakan Berat Albayrak, Binali Yıldırım'ın Genel Başkan seçildiği AKP'nin 2. olağanüstü kongresinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun elini havada bırakmıştı. Sare Davutoğlu, tokalaşmak için elini uzatmış ancak Albayrak elini kalbine doğru götürerek tokalaşmayı reddetmişti. Bakan Albayrak bu konuda açıklama yapmazken, AKP'li kimi köşe yazarları ise Albayrak'ın dini inancı gereği bunu yaptığını ve saygı duyulması gerektiğini yazmışlardı.