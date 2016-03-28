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"Berat Albayrak, Beykoz'da okul açıyor"

Nun Vakfı Okulları'nın reklamı, geçtiğimiz günlerde hükümete yakın gazetelerin sayfasında yer almıştı

28 Mart 2016 11:04

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Beykoz'da inşaatı süren Nun Vakfı Okulları'nın sahibi olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Elbayrak'la evli olan Berat Albayrak'ın ortakları arasında kardeşi Serhat Albayrak ve Sabah - ATV'nin sahibi Ömer Faruk Kalyoncu olduğu belirtiliyor.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, imar izni Mayıs 2015'te alınan kampüsün inşaatının sürdüğü öğrenildi. Buna göre, inşaat bittiğinde kız ve erkek öğrenciler için ayrı kampüs olacak.

Öğrencilere bu binalarda ortaokul ve lise eğitimi verilecek. 

Kampüste eğitime eylül ayında başlanacağı belirtildi.

Nun Vakfı Okulları'nın reklamı, hükümete yakın gazetelerin sayfasında yer almıştı.

Nun Vakfı'na ait Youtube hesabından bir de tanıtım videosu yayınlanmıştı.

 

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