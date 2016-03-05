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Ekonomi

Berat Albayrak: Türkiye’ye 100 milyar dolar yatırım gerek

"Bu yatırımları sağlamak için ulusal ve uluslararası iş dünyasına, enerji alanına güvenilir, şeffaf bir yatırım ortamını sağlamamız elzemdir"

05 Mart 2016 10:32

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin orta vadede hedeflerine ulaşması ve mevcut hızla büyümesi için enerji sektöründe 10 yılda asgari 100 milyar dolarlık yatırım gerektiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “10 yılda asgari 100 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu’nda, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında hükümet adına yaptığı konuşmada Albayrak, önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkacağını belirtti.

 

Talep artacak

 

Türkiye’nin, enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olmadığını belirten Albayrak, ülkenin, önümüzdeki 10 yılda mevcut hızla büyümesi için en fazla yatırım yapması gereken alanların başında enerjinin geldiğini kaydetti. Albayrak, “Türkiye’nin orta vadede hedeflerine ulaşması için enerji sektöründe önümüzdeki 10 yılda asgari 100 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacımız var. Bu yatırımları sağlamak için ulusal ve uluslararası iş dünyasına, enerji alanına güvenilir, şeffaf bir yatırım ortamını sağlamamız elzemdir” dedi.

 

"Bor madenlerinin özelleştirilmesi gündemde değil"

 

Albayrak, dünyadaki bor tüketiminin yüzde 85’inin cam, seramik, tarım, temizlik sektöründe kullanıldığını söyledi. 110 ülkeye 400’den fazla kuruma ve müşteriye bor ihraç edildiğini belirten Albayrak, “Türkiye’de bor madenlerinin özelleştirilmesiyle ilgili bir gündemimiz yoktur, herkes müsterih olsun. Yerli olarak üretimine devam edeceğiz” dedi.

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