Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğüne katılan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat Aykut Kalender hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu.

Düğüne, Albayrak'ın yanı sıra, AKP MKYK üyesi Bayram Şenocak ile bazı AKP'li davetlilerin de katıldığı öğrenildi.

İstifa etmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, 8 Kasım 2020'de Instagram'dan paylaştığı bir mesajla istifa etmiş, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Albayrak istifa mesajını, “Allah sonumuzu hayreylesin” ifadeleriyle bitirmişti.