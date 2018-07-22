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Politika

Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanı ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Arjantin'deki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılıyor

22 Temmuz 2018 01:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te ABD'li mevkidaşı Steven Mnuchin ile görüşecek.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı  kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Albayrak, yoğun temaslarını sürdürüyor.

Albayrak, gün içinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Güney Kore  Strateji ve Maliye Bakanı Kim Don-Yeon ile bir araya gelecek.

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı  Olaf Scholz ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmelerde  bulunan Albayrak, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve Brezilya Maliye Bakanı Eduardo  Guardia ile de görüşecek.

Albayrak, ikili temaslarının yanı sıra "Küresel Ekonomik Risklere  Cevap Vermek","Mesleklerin Geleceği" ve "Altyapının Bir Varlık Kategorisine  Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı oturumlara  katılacak.

Son oturumun açılış konuşmasını yapacak Albayrak'ın yoğun temasları,  G20 aile fotoğrafı çekimleri ile devam edecek.

 

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