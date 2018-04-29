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BBC Türkçe

Beraber çektikleri selfie'deki suç aleti katil zanlısını ele verdi

Kanada'da bir cinayetin katil zanlısı, Facebook'ta yayımlanan selfie sayesinde bulundu. İki yıl boyunca süren polis soruşturması sonucunda 21 yaşındaki Antoine, 18 yaşındaki arkadaşı Gargol'u öldürdüğünü itiraf etti. İkilinin cinayet işlenmeden Facebook't

29 Nisan 2018 20:30

Kanada'da bir cinayetin katil zanlısı, Facebook'ta yayımlanan selfie sayesinde bulundu.

İki yıl boyunca süren polis soruşturması sonucunda 21 yaşındaki Cheyenne Rose Antoine, 18 yaşındaki arkadaşı Brittney Gargol'u öldürdüğünü itiraf etti.

İkilinin cinayet işlenmeden Facebook'ta yayımlanan fotoğrafında Antoine'in belinde bulunan kemer, cinayet zanlısı olarak öne çıkmasını sağladı.

Gargol'un cesedi bundan iki yıl önce bir yol kenarında yanında bir kemerle boğularak öldürülmüş bir şekilde bulunmuştu.

Polis, Facebook'ta yer alan selfie sayesinde Antoine'in belindeki kemeri fark etti.

Antoine, Pazartesi günü mahkeme salonunda suçlu olduğunu itiraf etti.

Kavga etmelerinin üzerine arkadaşını öldürdüğünü kabul eden 21 yaşındaki Antoine, yedi yıl hapis cezası aldı.

Kanada'nın Saskatoon şehrinde görülen mahkemede Antoine, Gargol'ün en yakın arkadaşı olduğunu ve öldüğü gece beraber içtiklerini, daha sonra da kavga ettiklerini anlattı.

Antoine, arkadaşını boğdunu hatırlamadığını, ancak onu öldürdüğüne karşı çıkamayacağını söyledi.

Antoine, itirafta bulunmadan önce ikinci dereceden cinayetle suçlanıyordu.

Polis, aynı mahkeme salonunda başka Facebook iletilerini takip ederek olayın detaylarını ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Antoine'in polisi yanıltmak için cinayetten birkaç saat sonra sosyal medyada arkadaşının nerede olduğunu soran bir ileti paylaştığı aktarıldı.

Antoine, daha önce verdiği ifadede Gargol ile çeşitli barlara gittiklerini, ancak daha sonra arkadaşının yabancı bir adamla tanışarak yanından ayrıldığını söylemişti.

Polis aynı zamanda Antoine'in cinayetin ardından bir arkadaşına giderek Gargol ile tartıştıklarını ve onu boğazladığını ağlayarak itiraf ettiği kanıtına ulaştı.

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