T24 - Mahkemenin verdiği beraat kararını yanlış anlayınca hakim ve savcıya ağzına geleni söyledi. Yeniden tutuklanıp hapse konuldu.



Aydın'ın Çine ilçesinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada eşine az rastlanır bir olay yaşandı.



Çine'de bir firmayla davası bulunan İ.Ç. hakkında mahkeme heyeti ''beraat'' kararı verdi.



Kararı yanlış anlayan İ.Ç, duruşma salonunda cumhuriyet savcısı ile hakime hakaret ve tehditte bulundu. İ.Ç, katipler tarafından sakinleştirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından İ.Ç'nin yakalanmasını talep etti. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ''görevli memuru tehdit, hakaret ve küfür'' suçlarından tutuklandı.

