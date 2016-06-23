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Beraat eden Chris Stephenson: Barışı istemeye devam edeceğim!

"Bu ülkede çocuk büyüten bir baba olarak ülkedeki barışla ilgilenmekten daha doğal bir durum yoktur"

23 Haziran 2016 19:12

Rabia Çetin

Newroz davetiyesi nedeniyle 5 yıl hapsi istenen ve bugün beraat eden İngiliz akademisyen Chris Stephenson, “Barış isteğimdi beni buraya getiren. Barış istemek suç değil. Bunu istemeye devam edeceğim” dedi.

Tutuklanan akademisyenlerin gözaltına alındığı ilk gün meslektaşlarına destek olmak için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çantasında HDP'nin Newroz davetiyesi bulunduğu gerekçesiyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz akademisyen Christopher Stephenson bugün Çağlayan’da İstanbul Adliyesi’nde 13. Ağır ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Akademisyen, milletvekili ve sivil toplum örgütlerinin de takip ettiği davada  Christopher Stephenson, savunmasında 'barış istemekten vazgeçmeyeceğini' söyledi. 

Stephenson savunmasında özetle şöyle konuştu:

Bu ülkede çocuk büyüten bir baba olarak ülkedeki barışla ilgilenmekten daha doğal bir durum yoktur. İddianamede terör örgütü propagandası yaptığım ifade ediliyor. Bunu kesinlikle yapmadım. Her öğrencim,  derslerimde onlara kendi düşüncelerimi dayatmadığımı, her öğrenciye kendi düşüncelerini özgürce ifade etmeleri için teşvik ettiğimi bilir. Zamanında başörtülü kadın öğrencilerimin okuma, öğrenme ve serbestçe derse katılma hakkı için çetin mücadele verdim. Beni buraya getiren barış isteğim oldu. Bu suç değil halen bunu istiyorum."

Duruşma sonrasında T24’e değerlendirmede bulunan Stephenson, aynı kararın Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya, 3 gün önce tutuklanan Erol Önderoğlu, Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Fincancı Korur için de verilmesini dilediğini belirterek, “Barışı istemeye devam edeceğiz” dedi.

Chris Stephenson'un T24'te de analizleri yayımlanmıştı. 

Newroz davetiyesi nedeniyle 5 yıl hapsi istenen Chris Stephenson beraat etti

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