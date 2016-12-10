T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Benzinlikteki otomobile patlayıcı atıldı, faciadan dönüldü!

Benzinlikte duran araca cadde üzerinden geçen bir otomobilden poşet içerisinden el yapımı patlayıcı madde atıldı

10 Aralık 2016 00:41

İstanbul Çağlayan’da bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobile poşet içinde el yapımı patlayıcı atıldı.

DHA’da yer alan habere göre, olay gece saat 02.00 sıralarında Çağlayan Şevketpaşa Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Onur Kabakçı 34 KP 5054 plakalı otomobilinin lastiklerine hava basmak için istasyona geldi. Bu sırada cadde üzerinden geçen bir otomobilden poşet içerisinden araca el yapımı patlayıcı madde atıldı.

 

Gürültüyle patladı

 

Patlayıcı madde Kabakçı’nın otomobilin yanına düşerek büyük bir gürültüyle patladı. Olayı gerçekleştiren  kişi yada kişiler ise otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.  Patlama sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

 

Hemen yanında yakıt tankeri vardı

 

Patlama nedeniyle kulağında geçici işitme kaybı yaşandığı öğrenilen Kabakçı da olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Patlayıcı atılan otomobilin yakınında ise akaryakıt tankerinin bulunması dikkat çekti. Olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliği bulunuyor.

 

Güvenlik kameraları incelendi

 

Olay yeri inceleme ekipleri hasar gören otomobilde inceleme başlatırken,  akaryakıt istasyonun  güvenlik kameraları ise incelemeye alındı. İnceleme yapan ekipler patlamanın el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşandığını belirledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

ETİKETLER

çağlayani istanbulpatlayıcıel yapımı bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24