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Ekonomi

Benzinin litresine bugünden geçerli "9 kuruş" zam yapıldı

İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Benzinin litre fiyatında dün "8-10 kuruş" olacağı açıklanan artış, "9 kuruş" olarak belirlendi

24 Kasım 2017 12:38

İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Benzinin litre fiyatında dün \"8-10 kuruş\" olacağı açıklanan artış, \"9 kuruş\" olarak belirlendi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, \"Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 24 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Motorinde ise bir artış beklenmiyor\" denildi.
Benzinin litre fiyatında hafta başında 6-8 kuruş indirim, otogaz fiyatlarına da dünden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam yapılmıştı.

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