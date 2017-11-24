Benzinin litresine bugünden geçerli "9 kuruş" zam yapıldı

İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Benzinin litre fiyatında dün \"8-10 kuruş\" olacağı açıklanan artış, \"9 kuruş\" olarak belirlendi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, \"Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 24 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Motorinde ise bir artış beklenmiyor\" denildi.

Benzinin litre fiyatında hafta başında 6-8 kuruş indirim, otogaz fiyatlarına da dünden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam yapılmıştı.