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Ekonomi

Benzinin litresi 4,5 liraya yaklaştı

Bugünden geçerli olmak üzere yapılan zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinde ortalama litre fiyatı İstanbul'da 4.20 liraya yükseldi.

19 Nisan 2011 03:00

T24 - Bugünden geçerli olmak üzere yapılan zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinde ortalama litre fiyatı İstanbul'da 4.20 liraya yükseldi.

Kurşunsuz benzinin litresi dün 4.13 liraydı.

Ortadoğu'daki karışıklıklar ve yükselen petrol fiyatları Türkiye'deki tüketicileri vurmaya devam ediyor. Soluksuz bir şekilde yükselen benzin fiyatları bugün 4.20 liraya yükselerek rekor kırdı.


Yılbaşından bu yana 32 kuruş zam

Böylece yılbaşından bu yana benzine gelen zam 32 kuruşa ulaştı. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi yılbaşında 3.88 liraydı.

Öte yandan son zamla 97 oktan kurşunsuz benzin litre fiyatı da 4,29 liraya çıktı.

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