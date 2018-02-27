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Ekonomi

Benzine zam geliyor

İstanbul'da ortalama benzin fiyatı 5.65 liraya çıkacak

27 Şubat 2018 13:33

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren benzine 9 ila 11 kuruş zam geleceğini açıkladı. Gelmesi beklenen zamla İstanbul'da ortalama benzin fiyatı 5.65 liraya çıkacak.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi. 

Geçen günlerde motorin fiyatlarına da zam yapılmış ve fiyatlar 13 kuruş artmıştı. 

Motorine zam geliyor

Benzinde ise Şubat ayı içerisinde fiyatlar iki ayrı kere düşürülmüş ve benzilinin litre fiyatı toplamda 28 kuruş indirimle 5.55 liraya gerilemişti.  

Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte fiyatların İstanbul'da ortalama 5.65 liraya çıkması bekleniyor.  

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