Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren benzinde 10 kuruşluk zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.