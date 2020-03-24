Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

Koronavirüs'ün küresel ekonomiye etkisi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasından yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel benzin fiyatları

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.24 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.34 TL’den satılıyor.