Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla 6-8 kuruş arası indirim yapılacak.

Bu ay yapılan iki zamla birlikte litresi 5,68 TL'ye kadar çıkan benzinde indirime gidiliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 6-8 kuruş indirim beklenmektedir" denildi.

Benzinin litre fiyatına bu ayın ilk 10 gününde toplam 25 kuruş zam yapılmıştı.

Açıklamada, "Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir" ifadesi yer aldı.