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Yaşam

Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniyor

25 Nisan 2017 15:27

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniyor.

Dolarda ve petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,22 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya gerileyecek.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşmesinin akaryakıt fiyatlarına yansıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu düşüşlerin ardından benzin ve motorine en az 20 kuruş indirim yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, "Petrole yapılan her zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıdığı gibi, indirimler de aynı şekilde tüm ürünlere yansıyacaktır, bu da enflasyonun yeniden düşmesini sağlayacaktır. Yapılacak indirimle birlikte çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatında düşüş yaşanacaktır" dedi.

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