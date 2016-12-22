Benzine gelen zam belli oldu

Akaryakıt dağıtım şirketleri, geceyarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yaptı. Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,17 liraya yükselecek.

Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. İzmir'de ise 5,09 liradan 5,19 liraya çıkacak.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS), sabah saatlerinde benzinin litre fiyatında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurmuştu.

6 Aralık'ta 5 liraya aşmıştı





En son 6 Aralık'ta benzinin litre fiyatına 15, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası benzin fiyatları 2,5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aşmıştı.

10 ayda depoya 57 liralık maliyet





İstanbul'da yılbaşında 4,29 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 16 Şubat'ta 4,03 liraya kadar geriledi. Bu seviye benzin fiyatlarının bu yıl gördüğü en düşük rakam oldu. Ancak 10 aylık süre sonunda fiyatlar 5,17 lirayla yılın en yüksek düzeyine çıktı.



Şubat ayında 50 litrelik deposunu 201,5 liraya dolduran bir araç sahibi artık 258,5 lira ödeyecek. Bir depo doldurmanın maliyeti 10 ayda 57 lira artmış oldu.