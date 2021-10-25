Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi sitesinden yapılan duyuruya göre benzine 26 Ekim gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir'de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

Benzine 15 Ekim'de de 41 kuruş zam gelmiş, 17 kuruşu pompa fiyatına yansımıştı.