Benzine bir zam daha!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), kâr marjları nedeniyle akaryakıtta üçüncü kez uyguladığı 2 ay süren ‘tavan fiyat’ dün gece sona erdi. Tavan fiyatın bittiği gün olan dün geceden itibaren benzine 5, motorine 7 kuruş zam geldi.

Zamla, İstanbul’da benzin 4.62 TL, motorin ise 3.97 TL’ye çıktı. Ankara’da ise benzin 4.65, motorin 4.03 liraya yükseldi.Daha önce tavan fiyata 4 lira 46 kuruşla başlayan benzinin litresi bu dönemi 4 lira 57 kuruşla tamamladı. Motorinin litresi ise, tavan fiyat öncesi 3 lira 95 kuruştu. Motorin, tavan fiyat uygulamasını 3 lira 90 kuruşla kapattı.

5 kez arttı

Son zam hariç 2 ayda benzin fiyatı 5 kez arttı, 2 kez de düştü. Motorin fiyatı, 3 kez arttı, 1 kez de indi. Böylece benzin ve motorin 8 kez zam 3 kez de indirim gördü. EPDK, bundan sonra da piyasadaki fiyat oluşumlarını titizlikle inceleyeceğini belirtti.

‘Kur baharı yaşatmadı’

EPDK, tavan fiyat kararıyla litre başına dağıtıcı ve bayi payını benzinde 34 kuruş, motorinde de 37 kuruşla sınırlamıştı. Türkiye Akaryakıt Bayileri ve Gaz İşverenleri Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, akaryakıt fiyatlarını sektörün kendi içinde ayarlayacağını belirterek “Bu uygulama, serbest piyasaya müdahaledir. Fiyatların izleyeceği seyre ilişkin bir öngörümüz şu anda yok. Sektör kendi kendini regüle edecektir. Müşteri açısından da bir şeyin değiştiğine inanmıyorum. Dövizdeki ve petrol fiyatındaki artışla gelen zamlar, müşteriye tavan fiyattan kaynaklanan indirimi ve baharı yaşatmadı” dedi.