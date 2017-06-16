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Yaşam

Benzine bir indirim daha geliyor

Fiyatlar ilçeler ve akaryakıt şirketleri arasında farklılık gösterebilecek

16 Haziran 2017 15:08

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 9 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS), twitter hesabından yapılan açıklamada, "17 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 9 kuruş indirim bekleniyor. 16-19 Haziran 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

İndirim sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul'da 5,02 TL'den 4,93 TL'ye, Ankara'da 5,09 TL'den 5 TL'ye, İzmir'de 5,06 TL'den 4,97 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Fiyatlar ilçeler ve akaryakıt şirketleri arasında farklılık gösterebiliyor.

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