Benzine 7 kuruş zam geldi

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."